Минтранс прокомментировал идею ужесточить наказание за превышение скорости

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В российском Минтрансе дали комментарий по поводу предложения ввести штраф за превышение скорости на 10–20 км/ч. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя ведомства, в министерстве выступают за то, чтобы в случае превышения скорости на 10-20 км/ч налагать административный штраф в размере 500 руб.

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«Позиция Минтранса по этому вопросу направлена в МВД России», — сказал источник.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минтранс предложил ввести штраф за превышение скорости на 10-20 км/ч.