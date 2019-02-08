Прокуратура проверяет ДТП с шестью погибшими в Кузбассе

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту ДТП с участием автобуса, в котором погибли шестеро горняков, сообщает РИА «Новости».

«На место происшествия незамедлительно выехал прокурор города Междуреченска Дмитрий Григорьев. По факту произошедшего организована и проводится проверка исполнения федерального законодательства. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Ранее представитель «Распадской угольной компании» заявил, что в результате падения вахтового автобуса с высоты 40-45 м погибли шестеро шахтеров, еще 16 человек пострадали.