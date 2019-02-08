В угольной компании уточнили обстоятельства смертельного ДТП с шахтерами в Кузбассе

Представитель «Распадской угольной компании» заявил, что в результате падения вахтового автобуса с высоты 40-45 м погибли шестеро шахтеров, еще 16 человек пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в ГИБДД России сообщали, что в Кузбассе упал в обрыв грузовик с шахтерами. Отмечалось, что падение произошло с высоты 8-10 м, число жертв и пострадавших не отличалось.

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«Произошел съезд вахтового автобуса и падение с высоты 40-45 метров», — сказал представитель компании.

Он не уточнил обстоятельства инцидента, однако рассказал, что автобус вез работников шахты «Распадская».