В Мурманске автомобиль губернатора попал в ДТП
Автомобиль губернатора Мурманской области Марины Ковтун попал в аварию в центре Мурманска, передает РИА «Новости».
Отмечается, что самой Ковтун в машине не было.
«В четверг в Мурманске на улице Книповича в результате легкого касательного столкновения получил незначительные повреждения служебный автомобиль губернатора Мурманской области Марины Ковтун. Главы региона в машине не было», — сообщили в пресс-службе правительства региона.
Пострадавших в ДТП нет.