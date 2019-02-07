В Мурманске автомобиль губернатора попал в ДТП

Автомобиль губернатора Мурманской области Марины Ковтун попал в аварию в центре Мурманска, передает РИА «Новости».

Отмечается, что самой Ковтун в машине не было.

«В четверг в Мурманске на улице Книповича в результате легкого касательного столкновения получил незначительные повреждения служебный автомобиль губернатора Мурманской области Марины Ковтун. Главы региона в машине не было», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пострадавших в ДТП нет.