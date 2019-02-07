В Нижнем Новгороде автобус с пассажирами протаранил грузовик, более 20 пострадавших
В управлении МЧС по Нижегородской области проинформировали о ДТП, в котором пострадали более 20 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что инцидент произошел с утра на набережной Гребного канала. Там автобус врезался в грузовик.
«Бригадами на месте оказывается медицинская помощь 21-му пострадавшему, 13 человек доставлены в Нижегородскую областную клиническую больницу им. Семашко», — заявили в ведомстве.
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По предварительной информации, водитель автобуса не смог справиться с управлением, что привело к столкновению.