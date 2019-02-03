Задержан владелец автобуса после смертельной аварии под Калугой

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Индивидуальный предприниматель, которому принадлежал перевернувшийся в Калужской области автобус, задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет (СК) России.

По данным ведомства, владелец автобуса из города Ярцево Смоленской области был задержан в рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Ранее в ГИБДД заявили, что документы о техосмотре попавшего в ДТП автобуса могли быть подделкой.

Инцидент произошел на 128-м км дороги Калуга — Вязьма. Автобус следовал из Липецка в Калугу. В нем находилась группа детей, которая ехала на конкурс в филармонию. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся. По последним данным, жертвами аварии стали семь человек, в том числе трое детей.