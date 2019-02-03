Документы о техосмотре попавшего в ДТП под Калугой автобуса могли быть подделкой

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Представитель группы ГИБДД России, работающий на месте аварии под Калугой, усомнился в подлинности документов о техосмотре автобуса, который попал в аварию, передает РИА «Новости».

По его словам, документы о прохождении техосмотра датированы декабрем 2018 года, однако их «юридическое состояние» вызывает сомнение. Он добавил, что для уточнения их подлинности проведена экспертиза.

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Ранее в Минздраве рассказали о госпитализированных после аварии с автобусом под Калугой, большинство из которых — дети.

Инцидент произошел на 128-м км дороги Калуга — Вязьма. Автобус следовал из Липецка в Калугу. В нем находилась группа детей, которая ехала на конкурс в филармонию. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся.