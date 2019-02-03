Появилось видео с места ДТП в Калужской области

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Опубликованы кадры с места аварии в Калужской области. Видео разместило ФАН.

На записи видно, сотрудники экстренных служб поднимают опрокинутый автобус. Транспортное средство достаточно сильно повреждено.

Ранее сообщалось, что калужская полиция задержала водителя автобуса, попавшего в смертельное ДТП.

Инцидент произошел на 128-м км дороги Калуга — Вязьма. Автобус следовал из Липецка в Калугу. В нем находилась группа детей, которая ехала на конкурс в филармонию. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся. По последним данным, в результате аварии погибли семь человек, включая трех детей. Еще 31 человек получили ранения различной степени тяжести.