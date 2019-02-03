Источник: водитель опрокинувшегося под Калугой автобуса был трезв
Источник в правоохранительных органах заявил, что водитель автобуса с детьми, который опрокинулся в Калужской области, прошел медицинское освидетельствование. Слова источника передает ТАСС.
Источник подчеркнул, что, согласно результатам освидетельствования, в момент аварии водитель автобуса был трезв.
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Ранее сообщалось, что водитель опрокинувшегося под Калугой автобуса был задержан полицией. Отмечалось, что в результате ДТП он ранений не получил.
По последним данным, в результате опрокидывания автобуса погибли семь человек, включая трех детей. Еще 31 человек получил ранения различной степени тяжести.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело.