Власти уточнили число погибших в ДТП в Калужской области
Власти уточнили число погибших и пострадавших в результате аварии с автобусом, который перевернулся в Калужской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместитетеля губернатора Калужской области Константина Горобцова.
Уточняется, что он находится на месте происшествия.
«Всего пострадал 31 человек. Еще семь погибли: четверо взрослых, трое детей», — рассказал Горобцов.
На данный момент из автобуса вытащили всех людей.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет завел уголовно дело после ДТП в Калужской области.
Инцидент произошел на 128-м км дороги Калуга — Вязьма. Автобус следовал из Липецка в Калугу. В нем находилась группа детей, которая ехала на конкурс в филармонию. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся.