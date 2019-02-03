Власти уточнили число погибших в ДТП в Калужской области

Власти уточнили число погибших и пострадавших в результате аварии с автобусом, который перевернулся в Калужской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместитетеля губернатора Калужской области Константина Горобцова.

Уточняется, что он находится на месте происшествия.

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«Всего пострадал 31 человек. Еще семь погибли: четверо взрослых, трое детей», — рассказал Горобцов.

На данный момент из автобуса вытащили всех людей.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет завел уголовно дело после ДТП в Калужской области.

Инцидент произошел на 128-м км дороги Калуга — Вязьма. Автобус следовал из Липецка в Калугу. В нем находилась группа детей, которая ехала на конкурс в филармонию. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся.