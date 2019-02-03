Число пострадавших в ДТП в Калужской области возросло

Число пострадавших в результате ДТП в Калужской области возросло, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как отмечается, спасатели вытащили из опрокинувшегося автобуса еще одного человека.

«В настоящее время деблокирован 21 человек», — уточнил представитель МЧС.

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Уточняется, что в результате аварии заблокированными оказались 50 человек.

Ранее сообщалось, что в Калужской области опрокинулся автобус, в результате чего 20 детей получили травмы. Инцидент произошел на 128-м км дороги Калуга — Вязьма.