В Приморье обозначили сроки решения по мосту между Россией и КНДР

Власти Приморья заявили, что сроки строительства моста через реку Туманная между Россией и КНДР могут быть определены в марте на двусторонней встрече. Об этом сообщается на сайте администрации Приморского края.

В четверг, 31 января, во Владивостоке прошла встреча делегации КНДР во главе с заместителем министра внешнеэкономических дел государства Ли Гван Гыном и замминистра развития Дальнего Востока Александра Крутикова. Стороны, в частности, обсудили строительство моста между Россией и Северной Кореей.

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«Ли Гван Гын указал на важность скорейшего подписания межправительственного соглашения о реализации проекта <...> Предполагается, что сроки строительства моста будут определены на двусторонней комиссии в марте», — говорится в сообщении администрации.

Информация о том, что Россия планирует построить мост в КНДР появилась в марте прошлого года.