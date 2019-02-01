«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер

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МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета «Коммерсантъ».

В издании напомнили, что вице-премьер Максим Акимов установил для МВД и РСА 1 февраля 2019 года крайним сроком, когда должна заработать соответствующая система. Отмечается, что основная проблема находится на стороне страховщиков, в базе которых недостаточно сведений о номерах автомобилей. Также в их данных встречаются дубли действующих полисов и другие ошибки, добавили в газете.

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В МВД изданию ответили, что в настоящее время ведутся «необходимые технические работы» для введения системы распознания. В ведомстве заявили, что она не начнет работать до «завершения указанных работ», однако не уточнили, когда планируется их закончить.

Ранее сообщалось, что в Москве дорожные камеры начнут штрафовать водителей за езду без ОСАГО с ноября прошлого года.