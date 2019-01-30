В Швейцарии полицейского оштрафовали во время погони за грабителем банка

Швейцарский полицейский во время преследования подозреваемых в ограблении банка, превысил скорость, за что был оштрафован, сообщает The Local.

Отмечается, что полицейский в ходе преследования дважды превысил скорость: в первый раз на 30 км/ч, а во второй — на 42 км/ч.

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Прокуроры посчитали, что первый случай превышения скорости был допустим. Второй же случай был воспринят, как грубое нарушение правил дорожного движения. В итоге, полицейский был оштрафован на 600 франков (€528).

По данным издания, полицейский попробовал оспорить решение суда, но Федеральный верховный суд оставил свое решение в силе.

Суд объяснил, что превышение скорости допустимо, если чья-либо жизнь находится под угрозой. Полицейский знал, что подозреваемые не причинят никому вреда, поэтому он должен был выбрать скорость, которая не создавала бы потенциальную опасность для окружающих.

Ранее сообщалось, что полиция Хьюстона ликвидировала двух подозреваемых после перестрелки.