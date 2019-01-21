В Москве грузовик въехал в машину Росгвардии

В Москве на 32-м километре Киевского шоссе грузовой автомобиль «зацепил» служебный автомобиль Росгвардии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя силовиков Валерия Грибакина.

По словам представителя, автомобиль силовиков стоял со включенными проблесковыми маячками.

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«Его зацепил грузовик, в результате чего служебную машину отбросило в сторону», — сказал Грибакин.

По его словам, один из сотрудников Росгавардии был госпитализирован. Еще трое получили незначительные травмы, им помощь врачей не понадобилась.

В конце прошлого года сообщалось, что сотрудников Росгвардии избили в Калининградской области.