Возбуждено дело по факту смертельной аварии под Воронежем

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Руководитель пресс-службы главка МВД России по Воронежской области Наталья Куликова сообщила, что по факту крупного ДТП под Воронежем возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Вечером 15 января в Нижнедевицком районе Воронежской области столкнулись три автомобиля, в результате чего погибли восемь человек.

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Как отмечается, уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Следствие намерено провести судебно-медицинские и автотехнические экспертизы.

Ранее сообщалось, что число погибших в ДТП под Воронежем возросло.