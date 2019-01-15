В Чечне в ДТП с микроавтобусом погибли трое

В управлении ГИБДД по Чеченской республике проинформировали о ДТП с микроавтобусом, в котором погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел на 646 км автодороги «Кавказ». В аварию попали перевозивший груз микроавтобус «Газель» и ВАЗ-21099.

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«Три человека, находившиеся в легковом автомобиле, погибли», — заявили в ведомстве.

Как уточняется, водитель микроавтобуса не пострадал, а находившаяся в салоне пассажирка получал легкие ушибы.

Ранее сообщалось, что в ДТП под Воронежем погибли семь человек.