В ДТП под Воронежем погибли семь человек

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В результате аварии в Воронежской области погибли семь человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя главного управления МВД по региону.

ДТП произошло в Нижнедевицком районе на 166-м километре автодороги Курск-Борисоглебск.

«Lexus, ехавший в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. Произошло возгорание. Семь человек погибли», — рассказали в МВД.

Ранее сообщалось, что в Самарской области в ДТП с фурой погибли два человека.