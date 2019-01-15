В ДТП под Воронежем погибли семь человек
В результате аварии в Воронежской области погибли семь человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя главного управления МВД по региону.
ДТП произошло в Нижнедевицком районе на 166-м километре автодороги Курск-Борисоглебск.
«Lexus, ехавший в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. Произошло возгорание. Семь человек погибли», — рассказали в МВД.
Ранее сообщалось, что в Самарской области в ДТП с фурой погибли два человека.