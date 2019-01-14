В России могут появиться зеленые автомобильные номера

Советник соруководителя рабочей группы НТИ «Автонет» Роман Малкин рассказал, что некоторые автомобили в России могут получить номера зеленого цвета. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, речь идет об электрокарах.

«Такая мера станет началом масштабной работы по популяризации электромобилей и позволит сделать экологичный транспорт узнаваемым», — сказал Малкин.

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Он добавил, что в настоящее время рабочая группа организации занимается осуждением других мер и льгот, которые сделают электромобили более популярными.

Ранее представители российской Госавтоинспекции пояснили, что направили запрос о переносе введения нового ГОСТа по автомобильным регистрационным знакам из-за необоснованных расходов федерального бюджета.