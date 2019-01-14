В ЦОДД призвали автомобилистов пересесть на метро

Столичные власти призвали водителей к осторожности на дорогах из-за снегопада. Об этом сообщается в твиттере транспортного комплекса города.

Как отмечается, в настоящее время в городе идет снег, который не закончится в ближайшее время.

«Так что пожалуйста, будьте осторожны за рулем, а лучше езжайте на работу на метро», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что днем будет облачно, небольшой снег, местами метель и гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/c. Местами порывы ветра до 15 м/c.