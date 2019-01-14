Жена Карлоса Гона рассказала, как с ее мужем обращаются в тюрьме

Супруга бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона направила письмо в правозащитную организацию Human Rights Watch. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Кэрол Гон пожаловалась на то, что с ее мужем жестоко обращаются в тюрьме.

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Как отмечается, супруга Гона обвинила прокуроров в запугивании и постоянных допросах ее мужа.

При этом жена экс-главы альянса считает, что Карлос Гон был несправедливо заключен в тюрьму.

Ранее сообщалось, что Nissan и Renault начали совместное расследование по делу Карлоса Гона.