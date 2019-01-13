В Перми такси влетело в автобусную остановку
Водитель такси сбил трех человек на автобусной остановке в Дзержинском районе Перми, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД по региону.
По данным ведомства, все пострадавшие были госпитализированы.
Предварительно известно, что водитель такси не справился с управлением и столкнулся с автобусом, после чего его отбросило на остановку общественного транспорта, где в тот момент находились люди.
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В настоящее время сотрудники ГИБДД на месте выясняют обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что в Германии машина въехала в группу людей на остановке, есть жертвы.