В Ростовской области столкнулись 12 машин

На трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области столкнулись 12 автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию района.

Отмечается, что погибших в результате аварии нет. Пострадали два человека.

«В настоящее время на месте ДТП разворачивается пункт обогрева. К месту аварии направлена оперативная группа Миллеровского пожарно-спасательного гарнизона и грузовой эвакуатор», — сообщили в администрации.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Ленинградской области погибли дети.