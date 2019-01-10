На севере Москвы из-за провала затопило тоннель

В московском районе Тушино после провала грунта затопило тоннель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что движение в тоннеле было перекрыто.

«По имеющейся информации, произошел провал грунта в шлюзе №8 [Канала имени Москвы] на склоне. Предварительно, площадь провала составляет 50 кв. м. Движение в тоннеле перекрыто», — заявил источник агентства.

Ранее сообщалось,что на улице Большая Ордынка в Москве грузовик провалился под асфальт.