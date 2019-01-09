В Воронежской области столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие

Представитель экстренных служб Воронежской области проинформировал о ДТП с участием пяти транспортных средств, в результате которого погиб один человек и пострадали еще восемь. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел в 18.40 мск на 697 километре автодороги М-4 «Дон». Там столкнулись Ford Focus, Mitsubishi Outlander, Volkswagen Passat, Subaru Forester и «КамАЗ».

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«Автомобиль Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения, по предварительным данным, где допустил столкновение с КамАЗом, который затем столкнулся с тремя другими легковыми автомобилями», — заявил источник.

Уточняется, что в результате произошедшего пострадали восемь человек, среди которых трое детей.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае в ДТП погибли два человека.