При столкновении автомобиля с автобусом под Саратовом погибли четыре человека

Легковой автомобиль и рейсовый автобус столкнулись в утром 2 января в Саратовской области, в результате четыре человека погибли, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.

Сообщается, что еще три человека получили ранения, они ехали в автобусе. Все погибшие находились в легковом автомобиле.

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Авария произошла примерно в 9.15 (8.15 мск) вблизи села Синодское Воскресенского района области, добавили в пресс-службе.

По предварительной версии, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

Ранее в Свердловской области в ДТП с семью автомобилями пострадали 11 человек.