Бастрыкин поручил открыть дело после наезда автомобиля на детей в Петербурге

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил открыть уголовное дело по факту наезда автомобиля на шестерых пешеходов в Санкт-Петербурге, среди которых — двое детей, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу незамедлительно возбудить по данному факту уголовное дело, которое после проведения первоначальных следственных действий передать для дальнейшего всестороннего расследования в центральный аппарат СК России», — говорится в тексте официального сообщения.

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Отмечается, что следователи займутся установкой причин и условий произошедшего.

Ранее власти Петербурга сообщили о состоянии пострадавших в ДТП в центре города.