На Урале в аварии с семью машинами погиб человек

В результате столкновения семи автомобилей на трассе Пермь-Екатеринбург один человек погиб, еще десять получили травмы, в их числе четверо детей, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка МВД России по Свердловской области.

Уточняется, что все десть пострадавших были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Погибший находился за рулем легкового автомобиля.

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Сообщается, что на трассе около 13.50 по местному времени (15.50 мск) столкнулись две фуры, один грузовой и четыре легковых автомобиля.

По предварительным данным полиции, «КамАЗ» выезжал с автозаправки и не пропустил грузовик МАЗ, из-за чего последний столкнулся с другими автомобилями.

Ранее сообщалось, что семья из России погибла в аварии с фурой в Финляндии.