Бастрыкин передал центральному аппарату СК дело о смертельном ДТП в ХМАО

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело о ДТП в в Нефтеюганском районе ХМАО, в результате которого погибли шесть человек, в центральный аппарат ведомства, сообщается на сайте СК.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело и после проведения неотложных первоначальных следственных действий передать материалы для дальнейшего всестороннего расследования в центральный аппарат СК России», — говорится в тексте официального сообщения.

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Отмечается, что следователи занимаются работой по определению всех обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее сообщалось, что число жертв при ДТП в ХМАО возросло.