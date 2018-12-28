Спровоцировавшего ДТП с детьми на Алтае водителя ранее лишали прав
Помощник прокурора по Алтайском краю Мария Антошкина сообщила о том, что столкнувшийся с микроавтобусом, перевозившим детей на Алтае водитель легкового автомобиля ранее был лишен прав за езду в состоянии алкогольного опьянения, передает ТАСС.
«Водитель ВАЗа не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков. По предварительным данным, он ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — сообщила Антошкина.
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Она подчеркнула, что на момент ДТП он не имел права на управление транспортным средством.
Ранее сообщалось, что прокуратура проверит перевозку пострадавших в ДТП детей на Алтае.