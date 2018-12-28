В Алтайском крае микроавтобус с детьми попал в ДТП
На трассе Алтая в Зональном районе легковой автомобиль столкнулся с «Газелью», в результате инцидента пострадали десять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя правительства региона.
Он отметил, что инцидент произошел в 00.30 (20.30 мск). В общей сложности в машинах находились 11 человек.
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«В результате аварии пострадали десять человек, из них восемь детей. Погибших нет», — сказал представитель.
В министерстве здравоохранения Алтайского края добавили, что на месте инцидента работали пять бригад скорой помощи.
Ранее сообщалось, что под Владимиром школьный автобус столкнулся с грузовиком.