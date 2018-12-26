В Москве вдвое увеличили штраф за неоплату парковки

Депутаты Московской городской думы приняли закон об увеличении штрафа за неоплату парковки с 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей, передает РИА «Новости».

«Штраф меняется с 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей. Чем это обосновано: в настоящий момент размер штрафа не соответствует степени общественной опасности деяния и принципам экономической целесообразности», — пояснила председатель парламентской комиссии по регламенту, правилам и процедурам в столичном парламенте Татьяна Портнова.

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Как следовало из текста закона, стоимость стоянки транспортного средства на платной городской парковке на улице в течение суток может составлять от 960 до 7140 рублей (от 40 до 380 рублей в час с 8.00 до 21.00 и 200 рублей в час с 21.00 до 8.00), в капитальном паркинге вне улично-дорожной сети — от 1,2 тысячи до 14,4 тысячи рублей (от 50 до 600 рублей в час).

С 15 декабря в центре столицы изменились цены на парковку. Теперь тарифы составят от 80 до 380 рублей в час, также с 15 до 5 минут сократилось время оплаты парковки. Кроме того, на 237 улицах в центре города отменена бесплатная парковка по воскресеньям.