Центр Москвы перекроют в новогоднюю ночь

Движение транспорта по некоторым московским улицам будет перекрыто из-за новогодних праздничных фейерверков. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что движение на участке Большого Москворецкого моста от ул. Балчуг в сторону ул. Варварка будет перекрыто с 31 декабря по 1 января. Движения транспорта не будет на всех полосах. Ограничения начнут действовать 31 декабря в 14.00. В новогоднюю ночь ограничения будут также действовать на Кремлевской, Софийской, Москворецкой и Раушской набережных, на ул. Москворецкая и площади Васильевский Спуск.

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«Участок ул. Федосьино от д. 10 до д. 19 будет перекрыт с 00.50 до 1.10 1 января 2019 г.», — говорится в заявления.

Согласно имеющейся информации, в указанный период движения также не будет на участке Волгоградского проспекта, бульваре Дмитрия Донского, ул. Физической и некоторых других улицах.

Ранее руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев рассказал, что жители столицы после перенастройки светофоров в 2018 году экономят примерно 900 часов.