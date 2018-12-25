Токийский суд освободит предполагаемого соучастника экс-главы Nissan

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Токийский суд отпустит из-под стражи бывшего члена совета директоров Грега Келли, который подозревался в том, что он помогал экс-главе автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону скрывать реальный размер доходов. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Грег Келли выйдет под залог в ¥70 млн($640 тыс.). Как отмечается, прокуратура просила о продлении срока его ареста, но суд отклонил ходатайство.

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Подчеркивается, что экс-глава автомобильного альянса Карлос Гон останется под стражей.

Ранее сообщалось, что бывшему главе Nissan продлили арест.