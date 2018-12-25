В Краснодарском крае при аварии с фургоном погибли шесть человек

​В Кавказском районе Краснодарского края на 115-м км автодороги Темрюк — Краснодар — Ставрополь столкнулись фургон и легковой автомобиль, в результате инцидента шесть человек погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Отмечается, что 37-летний водитель ГАЗ-31105 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с фургоном Peugeot Boxer, за рулем которого находился 43-летний мужчина.

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Представители ведомства добавили, что в результате ДТП погибли оба водителя. Также жертвами столкновения стали три пассажира ГАЗ и один несовершеннолетний пассажир фургона.

Причины инцидента в данный момент устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на Кубани в ДТП с фурой погибли три человека.