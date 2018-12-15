На МКАД загорелась машина после ДТП
На МКАД в районе Ярославского шоссе столкнулись два автомобиля, после аварии один из них загорелся. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу.
Отмечается, что инцидент произошел на внешней стороне 95 км МКАД.
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«После удара одна из машин самовоспламенилась», — рассказали в пресс-службе.
Также представители ГИБДД добавили, что в результате ДТП никто не пострадал.
Причины столкновения и возгорания автомобиля в данный момент неизвестны.
Ранее сообщалось, что на МКАД столкнулись такси и машина скорой помощи.