На МКАД загорелась машина после ДТП

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На МКАД в районе Ярославского шоссе столкнулись два автомобиля, после аварии один из них загорелся. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу.

Отмечается, что инцидент произошел на внешней стороне 95 км МКАД.

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«После удара одна из машин самовоспламенилась», — рассказали в пресс-службе.

Также представители ГИБДД добавили, что в результате ДТП никто не пострадал.

Причины столкновения и возгорания автомобиля в данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что на МКАД столкнулись такси и машина скорой помощи.