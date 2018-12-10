Бывшему главе Nissan предъявили обвинения

Токийская прокуратура предъявила обвинения бывшему главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Киодо».

Кроме того, обвинения выдвинуты в отношении самой компании Nissan и бывшего члена совета директоров Грега Келли. Компанию обвиняют в нарушениях при составлении финансовой отчетности, в том числе в части сокрытия доходов Гона.

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Отмечается, что незадекларированные средства должны были быть выплачены руководителю компании в качестве выходного пособия. Однако их все равно необходимо включать в финансовые отчеты, чего Гон не сделал.

Ранее стало известно, что Гон перед арестом планировал сменить гендиректора Nissan.