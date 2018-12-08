В Иркутской области автобус с 30 пассажирами попал в ДТП, есть пострадавшие

В ГИБДД по Иркутской области проинформировали о ДТП с участием автобуса, в котором пострадали по меньшей мере девять человек. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел в 19.20 мск в Братске. На территории лесоперерабатывающего предприятия водитель автобуса, в котором находились 30 человек, наехал на металлическое ограждение, не справившись с управлением.

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«В результате ДТП девять пассажиров автобуса получили телесные повреждения», — заявили в ведомстве.

Ранее в Польше уточнили число жертв крупной аварии с автобусом.