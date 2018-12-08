Водителям разрешили не устанавливать знак «Шипы»

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В России вступило в силу постановление, которое позволяет водителям автомобилей с шипованной резиной не устанавливать знак «Шипы». Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в ГИБДД считают, что установка знака на современных автомобилях не позволяет участникам движения правильно оценивать характеристики машины.

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Как отмечается, в ведомстве также добавили, что наклейка на заднем стекле может ограничивать обзор.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о введении новых дорожных знаков и разметки..