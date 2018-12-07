В центре Москвы водитель сбил троих рабочих

На улице Покровка в Москве водитель сбил троих рабочих в оранжевых жилетах, одного из которых протащил под машиной около 100 метров, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на очевидца.

«На ул. Покровка в районе д. 3 водитель белой Kia с цифровым набором 938, ехавший со стороны Китай-города, выехал сперва на встречную полосу, а затем на тротуар, тут же сбив трех рабочих в оранжевой форме. После этого водитель снова выехал на встречную и завернул в Потаповский пер.», — сказал очевидец.

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По его словам, в автомобиле в момент ДТП находились два человека.

«Уже в переулке водитель забуксовал из-за застрявшего под машиной рабочего и немного сдал назад, переехав через пострадавшего. Потом оба находившихся в машине вышли из салона, достали тело, выбросили и уехали», — добавил он.

Сообщается, что рабочие занимались очисткой улиц от снега.