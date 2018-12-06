Шесть человек погибли в ДТП со скорой помощью в Краснодарском крае
В результате ДТП с участием скорой помощи в Краснодарском крае погибли шесть человек, двое из них — дети, сообщается на сайте краевого ГУ МВД.
По предварительным данным, скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем на 9 километре автодороги Усть — Лабинск — Лабинск - Упорная в районе станицы Некрасовская.
Сообщается также, что травмы различной степени тяжести получили трое сотрудников скорой помощи и еще один пассажир легкового автомобиля.