Шесть человек погибли в ДТП со скорой помощью в Краснодарском крае

<img src="//img.gazeta.ru/files3/683/12059683/RIAN_5690875.HR-pic905-895x505-90946.jpg">

В результате ДТП с участием скорой помощи в Краснодарском крае погибли шесть человек, двое из них — дети, сообщается на сайте краевого ГУ МВД.

По предварительным данным, скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем на 9 километре автодороги Усть — Лабинск — Лабинск - Упорная в районе станицы Некрасовская.

Сообщается также, что травмы различной степени тяжести получили трое сотрудников скорой помощи и еще один пассажир легкового автомобиля.