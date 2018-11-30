В ГИБДД назвали срок, когда водители смогут снять знак «Шипы»

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Водители автомобилей с шипованными шинами смогут отказаться от знака «Шипы» 8 декабря, когда вступит в силу соответствующее постановление правительства. Об этом говорится в сообщении на сайте ГИБДД.

Отмечается, что официально опубликовано постановление Правительства от 24 ноября 2018 года №1414, которым исключена обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» на транспортных средствах, имеющих шипованные шины.

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«Постановление вступает в силу через семь дней с момента официального опубликования, то есть 8 декабря 2018 года», — говорится в сообщении.

Ранее Госдума направила запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой уточнить, когда наклейка «Шипы» перестанет быть обязательной для автомобилистов.