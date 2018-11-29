Трамп поставил BMW в укор General Motors
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере в очередной раз раскритиковал компанию General Motors из-за намерения закрыть заводы в трех штатах.
«General Motors очень против того, что делают другие авто-, и другие компании. Big Steel открывает и обновляет заводы по всей стране. Автокомпании вливаются в США, включая BMW, которая только что объявила о строительстве нового завода. США процветают!», — написал Трамп.
Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил сократить субсидии для автомобильного концерна General Motors из-за намерения компании закрыть заводы в штатах Мэриленд, Мичиган и Огайо.