Водителям разрешили не использовать знак «Шипы»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правила дорожного движения, позволяющее водителям не устанавливать знак «Шипы». Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Знак «Шипы» потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что установка знака не позволяет другим участникам дорожного движения однозначно оценить траекторию и особенности движения водителя.

Ранее в МВД подтвердили планы отменить знак «Шипы» на автомобилях.