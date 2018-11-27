Беспилотные автомобили получат специальный знак

Беспилотные автомобили в России снабдят специальным знаком, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на НТИ «Автонет».

Беспилотные автомобили запустят на дорогах Москвы и Татарстана в рамках правительственного эксперимента. Они будут иметь специальный знак «А», обозначающий «Автономное вождение».

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В сообщении пресс-службы отмечается, что проведение эксперимента поможет установить поведение всех участников дорожного движения при взаимодействии с беспилотным транспортом.

По словам пресс-секретаря «Автонета» Ярослава Федосеева, новый знак полностью соответствует ГОСТу и его можно будет официально использовать на беспилотных автомобилях.

Ранее сообщалось, что в Дубае запланировали первый тест беспилотного такси.