Под Иркутском иномарка на огромной скорости влетела в БТР

В Иркутской области водитель Lexus GS300 на скорости 170 км/ч прорвал армейское оцепление и столкнулся с БТР. Об этом сообщают «Вести-Иркутск».

Авария произошла неподалеку от деревни Жердовка вечером 22 ноября на Качугском тракте. По словам очевидцев, водитель Lexus не хотел стоять в пробке из-за перекрытой военной автоинспекцией трассы.

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«Водитель прорвал отцепление и чуть не задавил контрактника, который два раза объяснял ему, что проезд закрыт и что надо подождать, когда пройдет колонна. В головном БТР сразу предложили оттеснить его мягко на обочину, не первый раз так делалось, но поступил приказ колонне принять вправо и пропустить», — рассказал один из свидетелей.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек.