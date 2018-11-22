МВД предложило отменить госпошлину за выдачу автомобильных номеров
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство предлагает не облагать госпошлиной выдачу государственных регистрационных знаков для автомобилей. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, данное предложение связано с переходом соответствующих функций к частным компаниям.
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Она также добавила, что сведения о номере автомобиля отражаются в выдаваемом свидетельстве о его регистрации.
Волк подчеркнула, что за выдачу свидетельства уже установлена соответствующая госпошлина.
Ранее сообщалось, что в России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей.