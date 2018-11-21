В России ответили на сообщения о проседании Крымского моста
В России ответили на заявление Украины о проседании Крымского моста. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост» на странице в фейсбуке.
В инфоцентре назвали эту информацию мифом.
«Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я (мост) буду на месте всегда ;) Думал, придумать уже нечего, но #крымскиймост_мифы пополняются», — говорится в сообщении.
Реклама
Отмечается, что некоторые сообщения на странице «Крымский мост» публикуются как бы от имени сооружения.
Ранее украинские власти рассказали о «проседании» опор Крымского моста. Уточняется, что украинские эксперты сделали такие выводы на основании снимков из космоса. По их словам, опоры сооружения просели на несколько сантиметров.