В России ответили на сообщения о проседании Крымского моста

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В России ответили на заявление Украины о проседании Крымского моста. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост» на странице в фейсбуке.

В инфоцентре назвали эту информацию мифом.

«Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я (мост) буду на месте всегда ;) Думал, придумать уже нечего, но #крымскиймост_мифы пополняются», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что некоторые сообщения на странице «Крымский мост» публикуются как бы от имени сооружения.

Ранее украинские власти рассказали о «проседании» опор Крымского моста. Уточняется, что украинские эксперты сделали такие выводы на основании снимков из космоса. По их словам, опоры сооружения просели на несколько сантиметров.