В Подмосковье при аварии микроавтобуса и грузовика пострадали восемь таджиков
В Раменском районе Московской области в результате столкновения частного микроавтобуса и грузовика ранения получили восемь граждан Таджикистана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
По данным представителя, инцидент произошел на 33-м км трассы М-5 недалеко от населенного пункта Островцы.
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«Произошло ДТП с участием частного микроавтобуса и грузовика. Пострадали восемь человек — граждане Таджикистана», — сказал представитель.
Он добавил, что все пострадавшие находились в микроавтобусе.
Причины аварии в данный момент устанавливаются.
Ранее ГИБДД посчитала погибших на российских дорогах в 2018 году.