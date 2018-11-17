Возросло число погибших в ДТП под Саратовом

Число погибших людей при столкновении автобуса и грузового поезда под Саратовом возросло до пяти человек, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, еще двое человек получили травмы. Подчеркивается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, другой — в стабильном состоянии средней тяжести.

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«По тяжелому [пациенту] решается вопрос о выезде из Саратова бригады санитарной авиации для оказания медицинской помощи и определения тактики дальнейшего лечения», — сказал начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов.

Как сообщил консул Казахстана в Астрахани, в автобусе находились граждане Казахстана. По его информации, удар при столкновении с поездом пришелся в заднюю часть автобуса, в связи с чем четверо пассажиров погибли на месте, а пятая пассажирка скончалась по пути в больницу. Он также подчеркнул, что автобус был не рейсовым, а заказным.

Ранее сообщалось, что под Саратовом автобус столкнулся с поездом.